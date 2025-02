Rede de saúde registra 2,4 mil atendimentos em fevereiro por causa do calor extremo no Rio

Rio – O calor extremo que assola a cidade do Rio de Janeiro fez com que 2,4 mil pessoas procurassem atendimento médico em unidades de saúde da rede municipal somente em fevereiro. Segundo o sistema Alerta Rio, o mês registrou três dos cinco dias mais quentes de 2025 – na segunda-feira (17) os termômetros marcaram 44º C, o dia mais quente registrado nos últimos dez anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a maioria dos casos de busca por emergência por problemas relacionados ao calor é de desidratação e descompensação de doenças crônicas.

A pasta ressaltou que idosos e crianças são os grupos que demandam maior atenção diante de temperaturas elevadas por terem menos sensação de sede, o que pode levar a uma desidratação.

Os dias mais quentes de 2025

Líder no ranking dos dias mais quentes do ano até o momento, os 44º C de segunda (17) foram registrados na estação de Guaratiba, na Zona Oeste.

Fevereiro também ficou com a segunda e a quinta marcas, com 41,8°C e 40,6º C, nesta terça (18) e no dia 4, respectivamente, ambas na estação de Irajá.

E janeiro ficou com a terceira e a quarta posições: 41,5º C e 41º C, nos dias 18 e 19, também em Irajá.

Nível de calor 4

A propósito, foi na segunda (17) que o Rio entrou de maneira inédita no nível de calor 4, o penúltimo de uma escala de 5 no protocolo que foi adotado pela Prefeitura do Rio em junho do ano passado, após o episódio da morte de uma fã da cantora Taylor Swift em show no estádio Nilton Santos

A determinação do nível de calor 4 é consequência deste fevereiro que tem tudo para ser o mais quente desde 2003, quando teve início a série histórica. O mês tem média de 33º C, mas já está em 36,6º C em 2025.

Próximos dias

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a mínima e a máxima nesta quarta-feira (19) - mais um dia de praias cheias no Rio – foram de 23,3°C, às 6h30, no Alto da Boa Vista; e 38,3°C, às 15h25, em Irajá. Para as próximas horas, a expectativa é de céu parcialmente nublado a claro, com vento moderado e tendência de temperatura em declínio. Não há previsão de chuva.

Para esta quinta (20), os termômetros ficam entre 21º C e 39º C, com céu parcialmente nublado a claro e vento moderado.

Já na sexta (21), o céu fica parcialmente nublado, com vento fraco a moderado e temperaturas de 22º C a 37º C. Para sábado (22), o cenário praticamente se repete, apenas com leve queda na máxima e na mínima: 21º C a 36º C.

Para encerrar o fim de semana, domingo (23) deverá ter mais uma discreta redução nas temperaturas: 21º C e 35º C. O céu vai de parcialmente nublado a nublado, com vento fraco a moderado. Não deve chover em nenhum destes dias.

Confira os pontos de hidratação

De terça-feira (18) a sexta-feira (21) - das 8h às 19h:

- Irajá - ponto no CEASA (Pedra dos Pequenos Produtores) - (até as 16h)

- Madureira - Em frente ao Império Serrano

- Bangu - Calçadão de Bangu

- Cinelândia - Em frente à Câmara dos Vereadores

- Praça XV de Novembro, no Centro - Altura do Paço Imperial

Confira os pontos de hidratação para pets:



- Copacabana - Praça do Lido (Parcão) - até às 17h

- Madureira - Parque Madureira - até às 17h

- Realengo - Parque Realengo - até às 17h

- Lagoa - Parcão da Lagoa - até às 17h

- Irajá - Ceasa (Pedra dos Pequenos Produtores) - até às 16h

- Madureira - em frente ao Império Serrano

- Bangu - Calçadão de Bangu

- Cinelândia - em frente à Câmara dos Vereadores

- Central do Brasil - Terminais Procópio Ferreira e Américo Fontenelle - a partir das 16h

- Praça XV de Novembro, Centro - Altura do Paço Imperial