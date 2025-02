Museu do Amanhã cerca espelho d'água após virar piscina em passagem de bloco

Rio - A direção do Museu do Amanhã cercou o espelho d’água no último domingo (16), após foliões de um bloco de carnaval aproveitarem a passagem do cortejo na Praça Mauá, no Centro, para se refrescarem no local. O objetivo é evitar que novos episódios aconteçam.

O vídeo viralizou nas redes sociais na segunda-feira (17), alertando que o mergulho no lago artificial pode ser prejudicial à saúde.

Por meio de nota, o Museu declarou que entende a onda de calor, mas ressaltou que o local não é apropriado para banho. “Entendemos que estamos vivendo ondas de calor extremo sem precedentes, e esse tema faz parte dos debates que propomos à sociedade. Porém, apesar de receber eventuais ‘banhistas’, o espelho d’água do Museu do Amanhã não é um local próprio para banho, não só pelo tratamento químico utilizado nas águas da Baía de Guanabara, mas também pela possibilidade de haver acidentes.”

A água do espelho d’água vem da Baía de Guanabara e, embora receba tratamento, ainda contém impurezas, produtos químicos e micro-organismos que são prejudiciais à saúde, podendo, por exemplo, afetar a pele.