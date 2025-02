Justiça decide sobre participação de amigo e funcionários de hotel na morte de Liam Payne

Roger Noles, amigo do cantor Liam Payne, e dois funcionários do hotel CasaSur, onde o músico morreu em outubro do ano passado, foram inocentados das acusações sobre a morte do artista. A informação foi revelada pela revista norte-americana Rolling Stones.

Os três, que estiveram presentes no local antes da morte de Payne, respondiam por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O resultado do julgamento foi protocolada na noite desta quarta-feira, 19, pelo Tribunal de Apelações da Argentina.

O ex-vocalista do One Direction morreu no dia 16 de outubro de 2024, após cair da sacada do terceiro andar do hotel em Buenos Aires, na Argentina.

A morte do cantor foi causada por um "politrauma", termo utilizado para descrever múltiplas lesões traumáticas no corpo.

O incidente, no entanto, ocorreu em meio a um episódio envolvendo consumo excessivo de álcool e drogas por parte do cantor.

Roger Noles estava sendo acusado de ter abandonado Payne em uma condição vulnerável, mesmo sabendo de suas múltiplas dependências químicas.

Já Gilda Martin e Esteban Grassi, funcionários do CasaSur, eram acusados de carregar o cantor supostamente desmaiado até seu quarto de hotel pouco antes de ele cair.

Outros dois funcionários, no entanto, continuam presos. Ezequiel Pereyra e Braian Paiz aguardam julgamento e são acusados de fornecer drogas ao ex-cantor do One Direction.