Helicóptero da Polícia Civil do RJ atinge fiação elétrica durante troca de tiros

Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro colidiu com fiação de rede elétrica durante troca de tiros com criminosos em uma área de mata de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 20, e teve um vídeo foi divulgado no X, antigo Twitter. Nenhum agente se feriu, conforme a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, o Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Saer/Core) realizava apoio aéreo a uma ação de captura de criminosos armados na área de mata de Duque de Caxias.

Enquanto fazia um voo de baixa altitude, o helicóptero foi alvo de disparos de criminosos que estavam no solo e os agentes que nela estavam reagiram também atirando. Em uma das manobras evasivas, a aeronave acabou tocando em fios da rede elétrica.

"Os pilotos conseguiram controlar a situação com sucesso, evitando danos à aeronave e garantindo a integridade de toda a equipe a bordo, que não sofreu qualquer ferimento", informa a Polícia Civil do Rio em nota. Foi feito um pouso breve para verificação e, em seguida, retomaram o voo.

"Operações aéreas desse tipo são consideradas de alto risco devido à baixa altitude em que as aeronaves precisam operar, o que por si só representa um desafio significativo, além dos riscos inerentes a possíveis confrontos com criminosos armados, existência de rede de alta tensão e outros obstáculos", continua a polícia.