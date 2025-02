Steven Spielberg pregou uma peça em Harrison Ford que o deixou furioso; entenda

A amizade entre o diretor Steven Spielberg e o ator Harrison Ford é longínqua e rendeu uma das franquias cinematográficas mais populares de todos os tempos - Indiana Jones.

O cineasta, no entanto, não poupou o seu amigo durante as filmagens de Goonies e pregou uma peça que deixou Ford furioso. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o ator Ke Huy Quan revelou o momento inusitado nos bastidores do filme dirigido por Spielberg.

Ford, que contracenou com Ke Huy Quan em Indiana Jones e o Templo da Perdição, visitou a produção infantil para cumprimentar os colegas. Ao chegar no set de filmagem, no entanto, ele encontrou centenas de cópias de uma biografia que ele detestava.

"Havia uma biografia dele que ele odiava, então Steven saiu e comprou cerca de 300 cópias. O objetivo era que, quando Harrison visitasse o set, o segurança, os eletricistas, a equipe de câmeras, todo mundo estivesse lendo aquele livro", explicou Ke Huy Quan.

Apesar da brincadeira, Spielberg e Ford continuaram amigos. Após Goonies, lançado em 1985, Harrison retornou ao papel de Indiana Jones em três ocasiões diferentes. Em duas delas, foi dirigido pelo cineasta.