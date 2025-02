Rio de Janeiro vai continuar sofrendo com onda de calor extremo

Rio - O calor deve permanecer nos próximos dias na cidade do Rio, apesar disso as temperaturas terão uma leve queda em comparação aos últimos dias, em que ultrapassaram os 40ºC. Com dia ensolarado, nesta quinta-feira (20), cariocas aproveitaram para curtir a praia. A previsão até o fim da tarde é que as temperaturas alcancem 39ºC.

O município permanece em estágio de calor 4. Para o fim de semana, o sol deve continuar sem previsão de chuva. Segundo o Alerta Rio, na sexta-feira (21) e no sábado (22) o céu estará parcialmente nublado com temperaturas máximas entre 36ºC e 37ºC e mínimas de 21ºC e 22ºC.



No domingo (23) e segunda-feira (24) a nebulosidade estará variada na cidade. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas seguirão elevadas com máxima de 35ºC.



Onda de calor



Na última segunda (17), o município entrou em estágio de Calor 4. Este nível é atingido quando há registro de índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.



Na quarta-feira (19), ventos úmidos do oceano influenciam o tempo na cidade do Rio, diminuindo levemente a temperatura.



A cidade do Rio não tinha um mês de fevereiro tão quente desde o ano de 2003. Em levantamento feito pelo Climatempo, a média das temperaturas registradas ao longo dos primeiros 17 dias no município foi de 36,6 graus. O número é bem superior aos 33°C anotados ao longo dos últimos 21 anos.