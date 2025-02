Susto nos céus: avião colide com pássaro e fica com rombo no bico

Rio - Um avião da Latam, que decolou às 10h35 desta quinta-feira (20) com destino a São Paulo (voo LA3367), teve que retornar ao Galeão após colidir com uma ave. A aeronave pousou em segurança às 11h04 e o voo foi cancelado. A fuselagem, na parte do bico, ficou com um rombo em decorrência do incidente.

Nenhum passageiro ou tripulante foi ferido. Em nota, a empresa lamentou os transtornos causados e informou que está acomodando os passageiros impactados em outros voos da companhia previstos para o mesmo dia ou o seguinte (21). "Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", informou a companhia.

Nas redes sociais, o CEO da Latam, Jerome Cadier, publicou um "desabafo" e foi criticado por internautas. Na publicação, Cadier disse que a colisão atrapalhou a vida dos passageiros e da empresa e apostou que "logo receberiam pedidos de indenização por danos morais, criticando uma suposta cultura litigiosa". "E assim segue a aviação brasileira…a pergunta é: quem paga a conta?", escreveu.

O executivo foi prontamente rebatido. Um usuário qualificou-o como "mimadinho" e outro respondeu a pergunta dizendo que o prejuízo "acaba recaindo sempre sobre o consumidor". "Ora ora… se EU tenho um imprevisto, e preciso trocar o voo ou solicitar reembolso, a multa vem certa", respondeu um internauta. Muitos aproveitaram o espaço para enfileirar reclamações diversas contra os serviços da companhia.

Procurada, a Latam não respondeu sobre a publicação de Cadier. O espaço está aberto para manifestação.

Esse tipo de incidente, categorizado como “risco de fauna”, não é incomum. O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), registrou, só neste ano, 19 ocorrências do tipo. Em nota, A RioGaleão informou que realiza ações de manejo de todos os dias para reduzir os riscos de colisões dentro do sítio aeroportuário. Isso se refere ao monitoramento e dispersão de aves, incluindo atividades de falcoaria.