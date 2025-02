Tragédia na Baixada: menino de 3 anos é achado morto dentro de bolsa

Um menino de 3 anos foi encontrado sem vida dentro de uma bolsa em uma área de mata no Morro da Galinha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (20). O desaparecimento da criança havia sido declarado na quarta-feira (19).



Segundo informações do programa 'Balanço Geral', da TV Record, moradores da comunidade demonstraram revolta com o crime e agrediram o padrasto da criança.



A Polícia Militar informou que equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram enviadas à comunidade e encontraram o homem amarrado e ferido. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Belford Roxo.



A mãe do menino, que também foi atacada, disse no dia do desaparecimento que o padrasto estava como responsável pela criança na ocasião. O padrasto alegou que saiu de casa para comprar leite e que não encontrou o menino ao regressar.



A investigação está com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), para onde foram levados o padrasto e a mãe.