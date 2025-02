Thamiris fala sobre beijo de Aline: 'Meteu a língua na minha boca'

A festa do líder da noite de quarta-feira, 19, contou com um momento inesperado: Aline beijou Thamiris. O acontecimento se tornou o principal assunto na manhã desta quinta-feira, 20, no BBB 25, e gerou reações diversas entre os participantes.





Thamiris expressou surpresa com a situação e revelou que não esperava o beijo. "Tava perto demais já, tá ligado? Eu falei, c..., eu senti a língua, eu senti a boca, eu falei, c...", comentou ela durante a conversa com Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito. Em outro momento, reforçou seu choque: "Meteu a língua na minha boca".





O impacto do beijo não parou por aí. Thamiris demonstrou preocupação com a interpretação dos outros jogadores. "Bom, quem viu de fora sabe que não [foi intencional], mas aqui dentro... pode falar que eu fiz de propósito", disse.





Outro fator que aumentou a repercussão do beijo foi o relacionamento de Aline com Diogo. Thamiris chegou a demonstrar receio sobre como a situação poderia ser interpretada. "Mas como tem o bofe [Diogo]... E eu fiquei pensando assim, vai que nessa história toda, eu que seja interpretada como errada, tá ligado?", disse ela.





Reações dos participantes ao beijo





Entre os participantes, a cena gerou reações diversas, mas o clima geral foi de surpresa e descontração, já que tudo aconteceu durante a festa. Gracyanne Barbosa, que presenciou o momento, não viu grandes problemas no beijo e sugeriu que Thamiris conversasse diretamente com Aline para evitar mal-entendidos. "Eu acho impossível, mas fala com ela", disse.





Daniele Hypolito, por outro lado, mencionou que Aline já havia tentado beijá-la em outro momento, reforçando o tom descontraído da conversa. "Ela faz isso direto, né? Tipo, finge que vai me beijar", comentou, sugerindo que a atitude não era algo inesperado.





O episódio ainda gerou conversas sobre a sexualidade dos participantes, com alguns questionamentos levantados. "Quando ela entrou, eu achei que ela fosse bi", comentou Thamiris sobre Aline. Eva e Renata também foram mencionadas na conversa. "Tem as meninas também, a Eva e a Renata. Nunca falaram sobre, eu também nunca perguntei", comentou Thamiris.