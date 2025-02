Diogo reage a beijo entre Aline e Thamiris no 'BBB 25': 'É o quê?'

A repercussão do beijo entre Aline e Thamiris na Festa da Líder Eva continua movimentando a casa do Big Brother Brasil 25, nesta quinta-feira, 20.

Enquanto preparava comida na Xepa, Diogo Almeida foi informado por Aline sobre o ocorrido e reagiu com surpresa: "Hã? É o quê? Na boca de quem? Por que, gente?".

Thamiris, presente na mesa da cozinha, negou: "Não fui eu, não". Em seguida, Diogo comentou: "Foi ela, né? Ela quis fazer respiração boca a boca".

Reações e comentários dentro da casa

Mais cedo, Thamiris conversou com Gracyanne Barbosa sobre o ocorrido e demonstrou preocupação com a repercussão do episódio.

Ela relatou que Aline tomou a iniciativa durante a festa e que não esperava a situação. "Tava perto demais já, tá ligado? Eu falei, c***, eu senti a língua, eu senti a boca, eu falei, c***...", disse Thamiris.

Gracyanne tentou tranquilizá-la e mencionou que já havia pedido a Vitória Strada para não comentar sobre o assunto.