João Pedro é o novo líder do 'BBB 25'; Big Fone irá tocar

João Pedro é o novo líder do BBB 25 em uma semana agitada no programa. João Pedro conquistou a liderança nesta quinta-feira, 20. O Big Fone tocará mais uma vez e vai definir dois emparedados. A eliminação ocorre na terça-feira, 25. O brother que atender ao telefone estará automaticamente no Paredão e poderá escolher um rival para também ser emparedado. Caso o líder atenda, terá de indicar duas pessoas ao paredão.

A semana ainda terá o retorno do Poder Curinga e a estreia do Perde e Ganha, que vai definir o poder de compra dos participantes. Os brothers, nesta sexta-feira, 21, vão participar de uma dinâmica de sorte, que pode aumentar ou diminuir as estalecas de cada um.

Logo em seguida, eles poderão dar um lance para o Poder Curinga, que dará o benefício do Sim Ou Não - a pessoa que arrematar o poder poderá escolher se deseja trocar um dos emparedados pelo Big Fone. No sábado, 22, o Big Fone toca durante o programa ao vivo.

Veja a dinâmica dos próximos dias do BBB 25:

- 21/2 (sexta): João Pedro coloca cinco pessoas Na Mira do Líder. Brothers disputam Poder Curinga.

- 22/2 (sábado): Prova do Anjo. Big Fone ao vivo.

- 23/2 (domingo): Formação de paredão triplo.

- 25/2 (terça): Eliminação.