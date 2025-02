Papa Francisco completa uma semana internado

O papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira passada, dia 14, com pneumonia bilateral, passou mais uma noite tranquila no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, de acordo com informações divulgadas pelo Vaticano na manhã desta sexta-feira, 21.





"A noite transcorreu bem. Esta manhã o pontífice se levantou e tomou o café da manhã", informou a Santa Sé.





No boletim da noite anterior, quinta-feira, 20, o Vaticano disse que a "condição clínica do Santo Padre está melhorando ligeiramente". O jesuíta argentino não apresentava febre e seus parâmetros hemodinâmicos permaneciam estáveis.





Nesta semana, outro boletim médico divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé destacou condições clínicas estáveis. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma ligeira melhora, particularmente nos índices inflamatórios", disse, na ocasião, o comunicado do Vaticano.





Francisco, que está hospitalizado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde uma tomografia de tórax na terça-feira, 18, apontou uma pneumonia bilateral.





O jesuíta argentino, que sofre de problemas respiratórios, teve o lobo pulmonar direito removido quando era jovem.





As últimas notícias reacenderam as preocupações sobre a saúde do chefe da Igreja Católica, cujo status está sendo posto à prova por uma agenda sobrecarregada e um ritmo de trabalho pesado que ele se recusa a diminuir.