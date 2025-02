No 'BBB 25', Aline e Diogo têm DR, e grupo se volta contra Vitória Strada

A liderança de João Pedro no BBB 25 fez os brothers analisarem o próximo Paredão da casa na madrugada desta sexta-feira, 21. Enquanto o líder buscou apoio dos aliados para decidir os participantes que vão receber sua Mira, Camilla, Thamiris e Gracyanne se reuniram para criticar Vitória Strada e imaginar o futuro da atriz no reality. No Quarto Fantástico, Aline e Diogo tiveram um desentendimento antes de dormir e a sister ficou incomodada com a postura do ator.

Veja o resumo da madrugada pós-mudança na liderança no 'BBB 25':

Arrependimentos

Após ser vetada da Prova do Líder por Eva, Camilla conversou com Thamiris sobre arrependimentos.

Alvo

João Pedro afirmou para Vilma e Diogo que ainda vai pensar em quem indicar ao Paredão. Mais tarde, o líder analisou a possibilidade de indicar Daniele Hypolito. Na área externa, Daniele também analisou a possibilidade de ir para o Paredão.

Faz nada

No Quarto Nordeste, Camilla conversou com Thamiris e Gracyanne sobre a permanência de Aline na casa.

Mira do Líder

Guilherme e Diego Hypolito conversaram no Quarto Anos 50 sobre os possíveis alvos do Líder.

Aliados

Camilla comentou que, mais uma vez, Diogo Almeida ficou de fora do Vip dos seus aliados na casa. A trancista ainda analisou sua relação com Eva e Renata e afirmou que se dá bem com a professora de dança. Diego Hypolito também foi alvo da conversa na área externa e as sisters acreditam que ele pode ser alvo do líder João Pedro.

Cobras

No Quarto do Líder, os brothers conversam sobre a relação de Camilla com Vitória.Renata comentou que Vitória seguia as ordens de Camilla antes do fim das duplas na casa.

Abaixa o tom

Aline e Diogo tiveram um desentendimento durante a madrugada. A baiana pontuou que o ator estava colocando ela no mesmo lugar dos seus rivais na casa.

Sincerão

Maike e João Gabriel lembram as falas de Camilla no Sincerão e comentam sobre a Sister. O goiano contou que acredita na eliminação da carioca caso ela vá para o Paredão. O líder se uniu ao papo e citou Vitória como possível alvo.

Inconveniente

Camilla voltou a criticar Vitória e chamou a atriz de inconveniente. Gracyanne e Thamiris também teceram críticas à atriz. Gracyanne opinou que as irmãs poderiam ser Craque do Jogo se tivessem chamado Vitória pro Sincerão. A musa fitness ainda apostou que Guilherme pode se indispor com a atriz na próxima dinâmica.

Casal

João Gabriel perguntou a Renata se ela e Maike vão ficar juntos.