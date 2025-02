Adolescente é apreendido por colocar fogo em homem em situação de rua e fazer live

Rio - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, nesta quinta-feira (20), por jogar dois coquetéis molotov - uma espécie de explosivo feito com uma garrafa e líquido inflamável - em um homem em situação de rua enquanto ele dormia na calçada. O jovem ainda transmitiu o ato ao vivo em uma rede social.

O crime aconteceu na Avenida Geremário Dantas, no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, na última terça-feira (18). O vídeo mostra o autor acendendo os artefatos e atirando no corpo da vítima. A transmissão foi feita por uma segunda pessoa, que é procurada pela polícia.

Ludierley Satyro José, de 46 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro é considerado estável.

Segundo investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), o jovem era integrante de um grupo voltado à prática e incitação a crimes de ódio em plataformas digitais. Ele, inclusive, participava de comunidades de cunho neonazista. A organização já vinha sendo monitorada pela especializada.

Na terça, ao tomarem conhecimento de que um homem em situação de rua havia sido atacado e tido seu corpo queimado, os agentes começaram a apurar a participação de um dos alvos da investigação. Com o auxílio da plataforma Discord, onde o crime foi transmitido, os policiais confirmaram a identificação do jovem.

Durante as buscas, uma familiar do autor procurou a 41ª DP (Tanque) para colaborar com as investigações e ajudar com o paradeiro do parente. O adolescente foi localizado na casa da avó, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste.



Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fatos análogos aos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, além da prática de apologia ao nazismo.

Com o adolescente, os policiais ainda apreenderam um aparelho celular com conteúdo de pornografia infantil e apologia ao nazismo. Por esse fato, ele ainda foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.



As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos na ação criminosa.