Homem baleado durante discussão em estação de Metrô em SP morre; PM reformado é preso

O homem baleado nessa quinta-feira, 20, dentro da Estação Vila Matilde, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na zona leste de São Paulo, após entrar em uma discussão com outro passageiro, morreu. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um policial militar reformado, de 57 anos, foi preso em flagrante por homicídio. A defesa dele não foi localizada.

O caso aconteceu por volta das 18h dessa quinta, no horário de pico e de alta circulação de pessoas no local. Passageiros que passavam pela estação no momento da confusão relataram o caso nas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor e a vítima, um rapaz de 20 anos, tinham discutido dentro do vagão. Na sequência, entraram em luta corporal na plataforma da estação e o policial fez o disparo. O Metrô disse que vai colaborar com as investigações.

"A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu. O indiciado foi levado para a Unidade de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Carrão, por se queixar de dores na perna e na região da cabeça e em seguida, foi submetido a exame de corpo de delito", disse a SSP.

Posteriormente, o policial militar reformado foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da cidade, sob escolta de policiais militares que o apresentarão em audiência de custódia.