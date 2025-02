Fies: estudantes pré-selecionados devem finalizar inscrição hoje

Estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 têm até esta sexta-feira (21) para complementar as informações da inscrição. O procedimento é online, diretamente no Portal Acesso Único ao Ensino Superior, na parte do Fies.

O programa - coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) - concede a estudantes de baixa renda financiamento de mensalidades de cursos superiores em universidades particulares.

Na edição deste primeiro semestre, as instituições de ensino superior ofereceram 67.301 vagas de cursos de graduação. Na outra ponta, o programa recebeu mais de 493 mil inscrições de 198.579 candidatos. Cada um deles pode se inscrever em até três opções de curso.

Tipos de Fies

Na Fies tradicional, os estudantes devem ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Em 2024, o MEC lançou o Fies Social. Nesta nova modalidade, o governo federal reserva metade das vagas a estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) na situação de ativo.

O estudante deve ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Para esse grupo, o programa pode financiar até 100% dos encargos educacionais. Apenas para as vagas ofertadas pelo Fies Social a edição do Fies deste ano contabiliza 43.364 inscritos.

Calendário

Após complementar as informações da inscrição, os estudantes deverão comprovar as informações declaradas no ato da inscrição de forma física ou digital, em até cinco dias úteis diretamente na instituição de ensino em que foram pré-selecionados.

Os inscritos no Fies que não foram aprovados na chamada única estão automaticamente na lista de espera. De acordo com o edital do Fies para o primeiro semestre de 2025, a convocação da lista de espera para possíveis vagas será feita entre 25 de fevereiro e 9 de abril.