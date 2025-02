"Cheirinho da mamãe": pai guarda perfume de esposa falecida para levar memória olfativa para filhas

Recentemente, Alceu Francisco, criador de conteúdo conhecido nas redes sociais como "um pai em construção", emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento tocante envolvendo suas filhas, Maria Luísa e Alice, e a memória da mãe delas, já falecida. O vídeo, publicado no Instagram no início deste mês (13), rapidamente viralizou, alcançando mais de 200 mil visualizações.

No post, o viúvo revela um objeto carregado de lembranças: o perfume que sua esposa usava. Ele fala sobre como esse aroma se tornou uma poderosa conexão com o passado, trazendo não só recordações, mas também uma sensação de proximidade com quem se foi. "O cheiro dela nunca se perdeu", disse ele, refletindo sobre o poder da memória olfativa, um tema universal que vai além da dor da perda. Alceu destaca como o olfato, o sentido mais primitivo, pode evocar emoções profundas e reviver o amor de forma palpável.

O conteúdo gerou uma onda de comentários emocionados. Muitos seguidores compartilharam suas próprias histórias de como cheiros marcaram momentos especiais de suas vidas. "Quando minha mãe faleceu eu estava grávida dos meus filhos, eu espirrava o perfume dela no travesseiro pra dormir. Realmente é o cheiro da mãe", comentou uma seguidora. Outra escreveu: "Eu guardei o perfume e a loção pós-barba que meu marido usava, para que nos dias de saudade, eu e meu filho possamos sentir o cheiro dele e tentar amenizar a saudade."

Alceu Francisco, com sua sensibilidade, não apenas compartilhou a dor da perda, mas também a beleza de um amor que permanece, imortalizado em um simples, mas inesquecível aroma. Confira!