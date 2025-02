Governador decreta luto oficial por morte de universitários em SP

O velório dos 12 estudantes que morreram na colisão entre o ônibus e um caminhão ontem à noite (20) na rodovia Waldir Canevari será realizado em dois locais distintos. Um deles será no Velório Municipal de Nuporanga, em cerimônia restrita aos familiares, e o outro, no Lions Clube da cidade, com despedida aberta ao público.

Neste momento, os corpos estão sendo identificados no Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra, que conta com o auxílio de uma equipe de Franca para exames necroscópicos e liberação.

O acidente também deixou 16 pessoas feridas. Segundo a Defesa Civil do estado, três pacientes seguem internados, estáveis e sem risco de vida. Uma das vítimas sofreu traumatismo craniano e foi transferida para o hospital de Franca. Os demais foram liberados após o atendimento.

Nota da Universidade

A Universidade de Franca (Unifran), onde estudavam as vítimas, decretou luto oficial de três dias e divulgou nota sobre a tragédia:

"É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia de que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Em memória e respeito aos alunos, seus familiares, amigos e professores, a quem prestamos nossas condolências e profundo pesar, decretamos luto oficial de três dias (21, 22 e 23 de fevereiro) – portaria 28/2025 –, com suspensão das aulas no campus da Unifran na data de hoje (21 de fevereiro). Neste momento, a universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgou uma nota em solidariedade às vítimas e decretou luto oficial no Estado por três dias: “Meus mais sinceros e profundos sentimentos a familiares e amigos das vítimas”, desejou o governador”, disse Tarcísio em suas redes sociais.