Lexa no 'Fantástico1: cantora fala da perda de sua bebê poucos dias após o parto

A cantora Lexa vai aparecer em uma reportagem no Fantástico, na TV Globo, no próximo domingo, 23, para falar sobre a perda de sua bebê poucos dias depois do parto. Entrevistada por Drauzio Varella, junto do marido Ricardo Vianna, ela vai aproveitar a ocasião para fazer um alerta sobre os perigos da síndrome de Hellp e da pré-eclâmpsia.

"Resolvi fazer essa entrevista na intenção de alertar as mulheres, mesmo doendo em mim. [É] uma maneira de desabafar e informar o quão grave é a pré-eclâmpsia", comentou ela através de seus stories do Instagram, na noite desta quinta, 20.

A cantora vai explicar os sintomas que a levaram a detectar o quadro: "Eu tinha uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais".

Lexa também abdicou do posto de rainha da bateria da Unidos da Tijuca após descobrir complicações na gravidez. Em respeito ao luto, amigos de Lexa prestaram homenagens em suas redes sociais, e a escola de samba decidiu não substitui-la no posto de rainha de bateria.