Rodrigo Faro cai em golpe e exibe extrato bancário a estelionatário em videochamada

O apresentador Rodrigo Faro foi alvo de um golpe ao realizar uma videochamada com um estelionatário que se passou por um advogado. Durante a ligação, ele chegou a exibir seu extrato bancário ao criminoso, que solicitou o compartilhamento da tela do celular.

O caso foi revelado nesta quinta-feira, 20, no programa Fofocalizando, do SBT, e, até o momento, não há informações sobre eventuais prejuízos financeiros.

O golpista, cuja identidade ainda é desconhecida, utilizou a imagem do advogado Lucas Collantoni, de Santos (SP), para cometer o crime. Durante a abordagem, o criminoso alegou que Faro teria vencido um processo judicial e deveria acessar sua conta bancária para conferir um suposto valor.

As imagens divulgadas mostram um celular conectado à chamada com o aparelho do apresentador. No vídeo, é possível ver Faro acessando sua conta bancária no Itaú Unibanco e exibindo o extrato ao estelionatário, enquanto buscava pelo montante mencionado.

O advogado Lucas Collantoni, que teve sua identidade utilizada indevidamente, afirmou que já tomou providências legais para responsabilizar os envolvidos. Segundo ele, um boletim de ocorrência foi registrado pela internet, e medidas cabíveis estão sendo adotadas junto às autoridades competentes.

Especialistas orientam que não se compartilhe dados bancários ou a tela do celular com terceiros sem verificação prévia da identidade do interlocutor.