Justiça aceita denúncia de Neymar contra Luana Piovani por difamação e injúria

A Justiça de São Paulo aceitou nesta quinta-feira, 21, a queixa-crime do jogador Neymar contra a atriz Luana Piovani por difamação e injúria.

Em maio do ano passado, a artista chamou o esportista de "mau-caráter, estrupício, mau pai, péssimo cidadão, péssimo pai, péssimo exemplo, escroto e ignóbil".

À época, os dois protagonizaram uma briga pública nas redes sociais por conta de um suposto apoio do atacante ao projeto de privatização das praias brasileiras.

Ainda na denúncia, as falas de Luana dizendo que Neymar "traía uma mulher grávida três vezes durante a gestação" e que "ele está fazendo mal pro filho" também estão sendo avaliadas.

A pena para os crimes de difamação e injúria pode variar entre detenção de um mês a um ano ou uma multa. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou sobre o caso.

Relembre briga entre Neymar e Luana Piovani

A confusão entre ambos começou após Piovani publicar um vídeo criticando a PEC das Praias, que propõe retirar da União a exclusividade sobre os terrenos de áreas costeiras, como praias e contornos de ilhas.

"Lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil. É a mesma coisa, é o que eu estou querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praia?", afirmou no Instagram.

Nas redes sociais, internautas resgataram um vídeo onde Neymar anunciava uma parceria com uma incorporadora para a criação de um projeto anunciado como "Caribe brasileiro", com imóveis de alto padrão em uma área de 100 quilômetros entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

Piovani, então, criticou o empreendimento do jogador. "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo!", afirmou nas redes.

O atacante do Santos respondeu, chamando a atriz de "louca" em um vídeo. "Acho que soltaram a porta do hospício e soltou uma louca que não solta o meu nome da boca", disse. "Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi." Depois, Neymar publicou no X, o antigo Twitter, uma nota em que alegava não ter relação entre a construção no litoral nordestino e a PEC.

Piovani contra-atacou um dia depois. "Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe. Contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom pra virar piada)", afirmou no Stories.