Mulher usa caixa de papelão para salvar cachorro em prédio de SP

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, mostra uma mulher que conseguiu salvar um cachorro de uma queda que poderia ser fatal. As imagens teriam sido gravadas em um condomínio em Guarulhos, no bairro Água Chata.

Nelas, é possível ver o animal do lado de fora de uma janela, escalando a rede de proteção instalada na parte externa do apartamento. Pelos vídeos, não é possível saber em qual andar a situação acontece.

Prevendo a possibilidade de queda, uma vizinha do apartamento de baixo estendeu uma caixa de papelão pela janela para servir de cesto caso o animal se soltasse.

Depois de resistir por alguns segundos se segurando e se contorcendo na rede, o cachorro se desprendeu e, graças à agilidade da vizinha, foi capturado pela caixa de papelão. A mulher conseguiu colocá-lo para dentro do apartamento em segurança.

Outros moradores do prédio e dos entornos acompanharam a cena. Temerosos pela queda do cachorro, as pessoas vibraram com o sucesso do resgate. O vídeo não mostra como o cachorro conseguiu escapar e furar o bloqueio da rede.