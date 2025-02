TV Brasil vai transmitir competições de futebol feminino em 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente o calendário de competições do Futebol Feminino para a temporada de 2025. A TV Brasil, detentora de direitos de transmissão de diversos campeonatos, incluirá os jogos em sua programação esportiva.

As datas, horários e escolhas das partidas serão definidos posteriormente, em conjunto com a CBF. A expectativa é que as transmissões tenham início em 23 de março, com o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A1. Também haverá transmissões de partidas das séries A2, A3, e as finais do Sub-20 e Sub-17.

“A TV Brasil se orgulha de ser a tela do esporte feminino”, afirma o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima. “Ainda mais com a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027, acreditamos que o esporte merece e precisa de mais espaço, o que muitas vezes não ocorre na mídia comercial. É uma forma de incentivo e difusão da prática. Desde o ano passado, essa é uma diretriz clara da programação da TV pública”, afirma.

Calendário das competições

Brasileiro Feminino A1 - 23 de março a 14 de setembro

Brasileiro Feminino A2 - 19 de abril a 30 de agosto

Brasileiro Feminino A3 - 26 de abril a 16 de agosto

Brasileiro Feminino Sub-20 - 5 de junho a 21 de agosto

Brasileiro Feminino Sub-17 - 7 de junho a 16 de agosto

Onde assistir

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica, além da Web TV.

Os programas também estão no TV Brasil Play, ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.