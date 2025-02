Mulher é morta a facadas por taxista no centro de SP

Uma mulher de 52 anos foi morta a facadas na noite de quinta-feira, 20, no Bom Retiro, centro de São Paulo. O suspeito é um taxista, de 41 anos, que era companheiro da vítima. O homem, que não teve a identidade informada, conseguiu fugir e encontra-se foragido. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o registro da ocorrência, o caso foi relatado por um motorista de aplicativo que testemunhou a cena do crime. O homem contou à polícia que desembarcou uma passageira na Rua Mamoré, por volta das 22h, quando ouviu os gritos de uma mulher pedindo por socorro de dentro do táxi do suspeito.

O motorista, então, emparelhou seu carro com o veículo onde a vítima pedia por ajuda e, de acordo com os relatos, o taxista ignorou a presença da testemunha. Depois de esfaquear a mulher, o suspeito fugiu. Segundo a polícia, o motorista de aplicativo tentou persegui-lo, mas acabou perdendo o criminoso de vista.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram a vítima para a Santa Casa, mas ela não resistiu aos ferimentos. A identidade dela não foi informada.

A filha da mulher compareceu à unidade de saúde e mostrou uma foto do suspeito aos policiais, e explicou que a mãe tinha um relacionamento amoroso com ele. O motorista de aplicativo, que testemunhou o caso, reconheceu o taxista pelo registro.

O caso foi registrado como feminicídio na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (Cambuci) na capital. A Polícia Civil solicitou perícia no local do crime e diz analisar imagens de monitoramento para realizar diligências e localizar o autor do crime.