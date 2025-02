The Rock é cotado para novo filme de Martin Scorsese e surpreende fãs: 'Nunca pensei'

Martin Scorsese parece já estar definindo os protagonistas de seu próximo filme. Segundo o Deadline, Leonardo DiCaprio e Emily Blunt devem ser os destaques da nova história ao lado de outro ator cuja escalação surpreendeu alguns fãs: Dwayne Johnson, o The Rock.

O novo filme, inspirado em uma história real, terá roteiro de Nick Bilton, e foi descrito como "uma mistura de Os Bons Companheiros com Os Infiltrados, ambientado no Havaí".

A descrição divulgada pelo portal informa que a trama será ambientada entre as décadas de 1960 e 1970, acompanhando a ascensão de um mafioso, interpretado por Dwayne, que deseja criar um império nas ilhas e travar uma guerra contra as corporações e máfias rivais. O que surpreendeu parte do público foi a ideia até então impensável de ver o ator, mais conhecido por comédias e filmes de ação, com um papel central em um longa dirigido por Scorsese.

"Estou cético quanto à escalação de The Rock, é claro, mas eu espero que Scorsese esteja apaixonado por este filme. Não imaginei que ele faria outro longa de máfia, e se eu descobrir que ele está fazendo porque este é o único tipo de filme que darão sinal verde para ele fazer, ficarei muito bravo", escreveu um fã no X.

"Dwayne Johnson em um filme do Scorsese é algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer", escreveu outra.

Mesmo com a surpresa, caso a escalação se concretize, Johnson pode estar em uma espécie de guinada na carreira.

Seu último filme a estrear nos cinemas foi a comédia de ação natalina Operação Natal, em dezembro de 2024, que teve um desempenho fraco nas bilheterias e parece ter encontrado seu público no Prime Video. Mas seu próximo projeto a caminho tem um peso diferente: trata-se de The Smashing Machine, drama esportivo biográfico escrito e dirigido por Benny Safdie, diretor de Joias Brutas, que também tem Blunt no elenco.

O longa de Safdie tem previsão de lançamento ainda em 2025. Já o projeto de Scorsese, sem título ou distribuidora, não tem previsão.