Escassez de água é tema de episódio inédito do Xodó de Cozinha

exibe neste sábado (22), às 13h, mais um episódio inédito do Xodó de Cozinha, com a participação da atriz, apresentadora e ativista ambiental Giovanna Nader. Durante o programa, a chef Regina Tchelly e a convidada conversam sobre sustentabilidade e a escassez de água no planeta.

Ao lado de Giovanna, Regina ensina a cozinhar gastando menos água e economizar também outros recursos, como o gás de cozinha. Com foco na alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos, a apresentadora do Xodó de Cozinha mostra a versatilidade da melancia.

Entre um papo e outro, Regina e Giovanna preparam geleia com polpa de melancia, aperitivo de semente de melancia e risoto de casca de melancia. Fruta exuberante, colorida e suculenta, a melancia tem 95% de água em sua composição. É a opção ideal para hidratação, especialmente em climas quentes.

Sobre o Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção já recebeu personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Com seu afeto e carisma, a chef Regina Tchelly tem uma linguagem bastante característica para cativar o público e os entrevistados da nova atração televisiva. "Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível", conta.

Os assuntos discutidos na produção giram em torno de questões como sustentabilidade, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, geração de renda, empreendedorismo e educação financeira. Além disso, o programa valoriza a cultura tradicional e afetiva, além de abordar pratos que evocam memórias e heranças culinárias.

A atração é gravada na cozinha do projeto Favela Orgânica, iniciativa idealizada por Regina Tchelly que há 13 anos promove a culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro.

Coprodução realizada pela TV Brasil com a Kromaki, o Xodó de Cozinha tem direção de Pedro Asbeg.

Sobre o Favela Orgânica

O Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, por suas ações que visam promover a segurança alimentar, capacitação profissional e uma mudança na cultura de consumo e desperdício de alimentos. Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.