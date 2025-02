Série apresentada pela TV Brasil mostra que veganismo não é modinha

exibe o quinto e último programa do seriado independente Quero Ser Veg neste sábado (22), às 12h30. Com seu estilo irreverente, a apresentadora Mayana Neiva aborda o mito de que a alimentação vegana é apenas um modismo. A produção documental traz depoimentos que respaldam a escolha dessa dieta como um estilo de vida saudável que representa uma prática sustentável.

Durante a edição inédita, o chef Dani Lima ensina receitas que aproveitam os ingredientes de maneira integral. Os pratos preparados durante o episódio final da série abordam o aspecto da sustentabilidade proposto no modo de vida consciente dos adeptos de refeições sem proteína animal. A ideia é ratificar que a gastronomia vegana pode ser barata, nutritiva, prática, gostosa e também sustentável.

Mayana Neiva adquire os itens na feira para as iguarias. Com o chef Dani Lima, ela cozinha marinada de pimentão com tomate para comer com pão de entrada. O prato principal é moqueca de banana da terra com farofa feita com a casca da fruta e quiabo tostado. O coco é aproveitado no preparo da sobremesa: bolinho de estudante à base de tapioca e caramelo salgado condimentado com leite de arroz.

Participam da atração de encerramento da série Quero Ser Veg o diretor de fotografia Marx Vamerlatti, o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu, a autônoma Adriana Maura da Silva e a socióloga Marly Winckler, presidente e fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira. Os convidados trazem ricos depoimentos sobre o impacto das escolhas alimentares que ajudam a mudar a forma de ver o mundo.

Os entrevistados contribuem no debate com argumentos sobre o conhecimento respaldado em pesquisas que confirmam a importância da culinária vegana como uma necessidade civilizatória. É um estilo de vida mais consciente e saudável, que consiste em uma visão mais amorosa para as refeições, que abarca também o impacto das escolhas na defesa de pautas ambientais.

De acordo com os especialistas que participam do programa, o ato de comer é bastante significativo e tem muito sentimento, memória afetiva e cultura envolvidos. Eles falam sobre questões que passam despercebidas, uma vez que a concepção de comida enquanto mercadoria prevalece na sociedade e não deixa espaço para essas múltiplas dimensões do alimento.

No programa que fecha a exibição do seriado na telinha da TV Brasil, a apresentadora Mayana Neiva visita a Casa Origem, primeiro restaurante lixo zero do país. O estabelecimento usa os alimentos na sua integralidade, sem desperdício, além de trabalhar com ingredientes agroecológicos e orgânicos.

A série

Em cinco episódios de 26 minutos sobre o veganismo, Quero Ser Veg destaca mitos sobre a alimentação totalmente baseada em vegetais. A obra independente é a primeira série sobre veganismo exibida em canal aberto na televisão brasileira.

De forma divertida e informativa, a produção aborda os principais motivos alegados para não aderir ao veganismo por pessoas que flertam com a ideia. Cada episódio aborda um aspecto diferente difundido sobre o tema: preço elevado para comer bem; suposta falta de praticidade para manter uma dieta vegana; ausência de sabor nas refeições; valor nutricional insuficiente e a percepção de que é apenas uma "modinha".

Criada e produzida em Florianópolis pela Novelo Filmes, a série dirigida por Cíntia Domit Bittar leva o público para um passeio por feiras e estabelecimentos de alimentação vegana junto com a apresentadora Mayana Neiva. A proposta é mostrar as possibilidades e os sabores que enriquecem a cozinha vegana. A série, que tem janela semanal na telinha da TV Brasil, foi realizada por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Bom humor e informação

De forma leve e divertida, o seriado aborda os principais motivos alegados por quem evita aderir ao veganismo, mas flerta com a ideia. "Cada episódio fala sobre uma razão pela qual as pessoas não se tornam veganas. Vou mergulhar nessas desculpas", revela a apresentadora Mayana Neiva.

As edições do programa Quero Ser Ver descomplicam a cozinha ao esclarecer dúvidas de pessoas que não fazem refeições veganas por motivos diversos: valor salgado para comer bem, dificuldade para fazer as receitas, falta de sabor; pouco nutritivas e a ideia de que o hábito é apenas um modismo.

Primeiro seriado a discutir o tema na televisão aberta, a atração oferece a oportunidade de descobrir outras formas de entender a comida e como evitar o consumo de proteínas animais. "Acho que será uma experiência nova para uma parcela da população assistir à série bem na hora do almoço. Espero que as pessoas se sintam provocadas, no bom sentido, para mudar algo", diz a apresentadora.

Segundo Mayana, a proposta é criar uma identificação com o público. "Muitas das pessoas que vão ver o programa talvez estejam em um lugar parecido com o meu. Porque eu não sou vegana e me sinto nesse questionamento. Quero botar aqui o meu processo", afirma a atriz e cantora, que acrescenta: "Tô tentando substituir. Estou me desconstruindo devagar. Eu quero ser veg."

A apresentadora aprende a fazer as receitas e prepara os pratos com o chef Dani Lima. Nos episódios, Mayana visita feiras para selecionar ingredientes e vai até restaurantes para apurar o paladar e experimentar iguarias. Com depoimentos de especialistas, a série documental busca quebrar tabus ao trazer as visões e as práticas sobre o veganismo no relato de pessoas comuns.

Valorização do conteúdo independente

A série Quero Ser Veg é apresentada pela TV Brasil aos sábados, às 12h30. A produção é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual, através do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.