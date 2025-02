Bloco da Favorita agita multidão no Centro ao som do funk

Rio - Com repertório focado em sucessos do funk, o Bloco da Favorita reuniu uma multidão na Rua Primeiro de Março, no Centro, na manhã deste sábado (22), apesar do sol forte e do intenso calor. O desfile, que começou por volta das 8h30, em direção à Avenida Antônio Carlos, teve como atrações os cantores Maneirinho, Bin, Borges, Puterrier, MC Andinho e PK Delas, além dos grupo Os Hawaianos e Marisa D’Amato.

O megabloco, que desfilou pela primeira vez em 2013, trouxe, ainda, diversos "musos" e musas, como Cris Vianna, Joaquim Lopes, Juan Paiva, Marcus Majella, Marcelo Mello Jr, Paloma Bernardi, Rapha Logan e Sheron Menezzes.



"É uma honra poder proprocionar alegria para os foliões cariocas. O Bloco da Favorita é um espaço de muita curtição e música boa, onde você pode se jogar e ser feliz com tudo que tem direito. Sou apaixonada por essa cidade e esse bloco simboliza todo meu amor e carinho", exaltou a promoter Carol Sampaio, criadora do bloco.

