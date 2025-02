'Inúteis especulações', diz secretário de Estado do Vaticano sobre possível renúncia do papa

O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, disse neste sábado, 22, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, que as notícias sobre uma possível renúncia do papa Francisco são "inúteis". Ele afirmou que a única preocupação com a saúde e recuperação do pontífice.

"Parecem-me todas inúteis especulações", respondeu ao ser questionado sobre o assunto. "Agora pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano: essas são as únicas coisas que importam", completou.

Na tarde deste sábado, 22, o Vaticano informou que o papa teve uma crise respiratória asmática prolongada e as condições de saúde do pontífice são críticas. De acordo com o boletim médico, exames de sangue também revelaram uma trombocitopenia (queda de plaquetas no sangue), associada à uma anemia (baixa concentração de hemácias na corrente sanguínea), o que exigiu a administração de transfusões de sangue.

Durante a entrevista ao jornal, o cardeal também comentou sobre a disseminação de notícias falsas em relação à saúde do papa. "Sinceramente, devo dizer que não tenho conhecimento sobre a existência de manobras desse tipo e procuro, em todo caso, estar distante delas. Por outro lado, acho bastante normal que nessas situações possam se difundir boatos descontrolados ou que seja feito algum comentário inapropriado: certamente não é a primeira vez que isso acontece. Não creio, porém, que exista algum movimento em particular, e não ouvi nada parecido até agora", afirmou.

Parolin disse ainda que informou ao papa que está disponível para encontrá-lo no hospital, se ele julgar necessário: "mas até agora não houve necessidade". "É melhor que ele permaneça protegido e receba o mínimo de visitas possível, para poder descansar e assim tornar mais eficazes as terapias a que está submetido."