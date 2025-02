Número de salvamentos marítimos ultrapassa a marca de 8 mil

Rio - O Corpo de Bombeiros já realizou cerca de 8.500 salvamentos marítimos nos dois primeiros meses de 2025. Os dados foram divulgados neste sábado (22) pela corporação. O número representa um aumento de mais de 500 resgates em comparação ao mesmo período do ano passado.

Somente no último final de semana, quase duas mil pessoas foram resgatadas em todo o estado do Rio. O levantamento ainda aponta que houve o registro de 117 crianças perdidas nas praias somente entre os dias 15 e 16 de fevereiro.

De acordo com a corporação, o fato evidencia a necessidade de conscientização sobre os riscos do banho de mar. Bombeiros recomendam que banhistas escolham locais próximos a postos de guarda-vidas e respeitem as bandeiras de sinalização na orla, que classificam entre baixo, médio e alto o risco de afogamento.

O órgão também alerta para os perigos do banho de mar à noite. Segundo os militares, a baixa visibilidade dificulta a identificação de obstáculos, como ondas fortes, buracos, rochas submersas e objetos flutuantes, além de animais marinhos, como águas-vivas e peixes venenosos, serem mais difíceis de ver no escuro.

"Outro grande risco noturno é a dificuldade de perceber as correntes de retorno, conhecidas como valas, responsáveis por grande parte dos afogamentos. Sem a iluminação natural, a identificação desses fenômenos se torna praticamente impossível, aumentando as chances de acidentes. Ainda há a ausência de pontos de referência visuais, que podem causar perda da noção de profundidade e distância, levando os banhistas a se afastarem excessivamente da margem sem perceber", explica a corporação.