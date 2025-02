Suvaco de Cristo se despede do Carnaval reunindo foliões de todas as idades no Jardim Botânico

Rio - O tradicional Suvaco de Cristo abriu sua temporada de "despedida" na manhã deste domingo (23) colorindo as ruas do Jardim Botânico, na Zona Sul. Desde cedo, moradores e foliões de outros bairros, de todas as idades, começaram a se concentrar na esquina das ruas Jardim Botânico e Faro. O cortejo, que começou por volta das 9h, marcou o penúltimo desfile do bloco, que já havia anunciado que encerrará as atividades após o Carnaval 2026.



Criado em 1986 após uma entrevista de Tom Jobim, na qual o compositor "culpava" o sovaco do Cristo Redentor pelo mofo dos armários de sua casa, o Suvaco de Cristo, que tem o cantor Lenine como um dos fundadores, é um dos principais blocos da Zona Sul do Rio.