Domingo de blocos no Rio tem Fogo e Paixão e Gigantes da Lira

Em mais um domingo (23) de muito calor, as ruas do Rio de Janeiro contam com uma variedade de blocos de carnaval. Da Zona à Zona Sul, Centro e Zona Oeste, há folia para todo tipo de gosto: do samba ao brega e até opção para curtir com as crianças.

Hoje, 35 blocos estão nas ruas da capital fluminense desde cedo. O tradicional Cortejo do Boitatá, no Centro, às 7h, atrai milhares de apaixonados por pular carnaval, com bateria e orquestra de sopros em apresentações que chegam a durar sete horas. Outros destaques do dia são o Fogo e Paixão, no Largo São Francisco de Paula, Centro, às 8h; Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, zona sul, também às 8h; o Gigantes da Lira, em Laranjeiras, às 9h; e o Empolga às 9, em Ipanema, às 11h.

A Prefeitura do Rio divulgou um esquema operacional para os dias de folia, que envolve CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

Agenda dos blocos deste domingo (23):

- Cordão do Boitatá

Horário: 7h

Endereço: R. Da Assembléia, 40A, Centro

- Bailinho do Capitão Trombeta

Horário: 7h

Endereço: Praça Iaiá García, SN, Ribeira

- Blocão de Copacabana

Horário: 8h

Endereço: Avenida Atlântica, Copacabana

- Suvaco de Cristo

Horário: 8h

Endereço: R. Jardim Botânico, 594, Jardim Botânico

- Fogo e Paixão

Horário: 8h

Endereço: Largo São Francisco de Paula, Centro

- Escoteiros Na Folia

Horário: 9h

Endereço: R. Oliveira, 3, Méier

- Sementes do Samba

Horário: 9h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 226, Vila Isabel

- Pode Provar Que Não Tem Veneno

Horário: 9h

Endereço: Praça Augusto Rushi, Recreio dos Bandeirantes

- Carnavalesco Banda do Arrxo

Horário: 9h

Endereço: Av. Atlântica, 1230, Copacabana

- Gigantes da Lira

Horário: 9h

Endereço: Praça Jardim Laranjeiras, Laranjeiras

- Me Perco Na Reta Me Acho Na Curva

Horário: 10h

Endereço: Praça Agripino Grieco, Méier

- Chegou Pilares

Horário: 11h

Endereço: R. Soares Meireles, 95, Pilares

- Empolga às 9 – Pré-Carnaval

Horário: 11h

Endereço: Av. Vieira Souto, 370, Ipanema

- Panela da Folia

Horário: 11h

Endereço: Rua Belisário de Sousa, 512, Realengo

- Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta! – Pré-Carnaval

Horário: 11h

Endereço: Praça Jerusalém, 8, Jardim Guanabara

- No Rabo do Pavão

Horário: 12h

Endereço: Rua 24 de Maio, 527, Riachuelo

- Quem Num Guenta Bebe Água

Horário: 12h

Endereço: R. Gago Coutinho, 37, Laranjeiras

- Rodopiando No Tombo do Copo

Horário: 12h

Endereço: R. Citiso, 234, Rio Comprido

- Banda da Barra

Horário: 12h

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 3646, Barra da Tijuca

- Unidos da Ribeira

Horário: 12h

Endereço: Praça Iaiá García, Ribeira

- Fuzuê da Ilha

Horário: 12h

Endereço: Rua Uçá, 392, Jardim Guanabara

- Chaleira do Vidigal

Horário: 13h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 1188, Leblon

- Timoneiros da Viola

Horário: 13h

Endereço: R. Soares Caldeira, 115, Madureira

- Eu Choro Curto Mas Rio Comprido

Horário: 13h

Endereço: Rua Aristides Lobo, 250, Rio Comprido