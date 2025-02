Drone da PM flagra furto em bloco de carnaval e suspeitos são detidos em SP

O sistema de monitoramento por drone da Polícia Militar de São Paulo, adotado para fiscalizar possíveis ocorrências criminais durante as festas de carnaval na capital paulista, conseguiu flagrar um furto a celular durante um bloco realizado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda (zona oeste), na tarde do último sábado, 22.

As imagens, obtidas pela reportagem, contribuíram para a polícia capturar o trio de suspeitos de praticar o crime. Com eles - dois rapazes e uma mulher -, foram encontrados, ao menos, cinco aparelhos celulares e um cartão. Um dos aparelhos chegou a ser devolvido para o dono. O foco da imagem não capta com nitidez o momento exato em que acontece a subtração do celular, mas é possível ver a reação das vítimas, que tentam recuperar o que foi roubado.

Na sequência, as câmeras da PM acompanham um dos suspeitos, que circula entre as pessoas com uma lata na mão e um boné cinza com detalhes brancos. Ele chega a tirar a camiseta e conversar com outros rapazes. Em outro momento, o drone mostra este mesmo suspeito entregando um celular, possivelmente roubado, para uma mulher de blusa rosa - indicando a partição dela nos crimes.

Em outro registro compartilhado, a PM afirma que este mesmo rapaz, a mulher de blusa rosa e outro suspeito compram bebidas com um cartão de débito/crédito, cor vermelha, roubado também. Momento depois, a PM entra no bloco, aborda e detém o trio.

Nas imagens é possível ver dois suspeitos, um de camiseta preta e detalhes branco e outro de camiseta vermelha (a mesma que havia sido tirada), além da mulher de blusa rosa. Eles foram conduzido ao 91º Distrito Policial (Ceagesp), onde a ocorrência foi registrada como furto - a natureza do crime pode mudar no decorrer do inquérito.

A PM não informou a identidade dos suspeitos. Um dos rapazes é menor de idade, enquanto outro homem e a mulher foram detidos. A Polícia informou que um dos cinco celulares recuperados pertence à vítima que aparece no vídeo.

Os drones fazem parte de um esquema de segurança próprio para o carnaval no Estado de São Paulo. A operação, que projeta a presença de 25 milhões de foliões no território paulista, envolverá, entre todas as cidades, 207 drones, 160 mil policiais e 17 mil câmeras espalhadas.

Em São Paulo, foram instalados 160 postos de atendimento e 30 torres de observação, principalmente nos 14 megablocos, que têm previsão de atrair cerca de 500 mil pessoas por dia. O Comando de Aviação da PM também será usado para sobrevoar a capital paulista com dois helicópteros Águia, com o objetivo de dar apoio às equipes em solo e atuar em alguma ocorrência de salvamento.

Ocorrência no mesmo endereço

No mesma Avenida Marquês de São Vicente, a PM deteve outro rapaz menor de idade acusado por uma foliã de roubar uma correntinha de ouro no valor de R$ 2 mil. A vítima até tentou recuperar o que tinha sido roubado, mas foi agredida pelo suspeito. O suspeito, segundo ela, tinha cobertura de outros comparsas para a prática do crime.

O rapaz tentou fugir na sequência, mas os agentes o detiveram. Na abordagem, encontraram três correntes de ouro com ele, sendo uma da vítima. Ele foi conduzido ao Pronto Socorro da Lapa e liberado após ser atendido. O caso foi registrado como roubo, também, no 91° DP.