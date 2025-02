Corpo encontrado no Leme é de barraqueiro desaparecido após salvar jovem que se afogava

Segundo a corporação, o Instituto Médico Legal (IML) liberou o corpo para a família e a investigação está em andamento na 12ª DP (Copacabana). A distrital realiza diligências para apurar as circunstâncias do ocorrido.

DIA, o porteiro Maurício de Carvalho, de 43 anos, irmão da vítima, contou que Alexandre desapareceu na manhã do dia 15 de fevereiro. Ao, o porteiro Maurício de Carvalho, de 43 anos, irmão da vítima, contou que havia um luau na praia e o familiar entrou no mar, por volta das 4h20, para salvar Géssica Nascimento , de 23 anos, que estava se afogando. O barraqueiro conseguiu salvá-la e levá-la até as proximidades da areia, mas ele desapareceu.

Durante as buscas, bombeiros percorreram as praias do Leme, Flamengo, Copacabana, Ipanema, Arpoador e Leblon. Além de mergulhadores, a corporação usou drones, helicópteros, scanners, motos-aquáticas e barcos infláveis.

O corpo de Alexandre foi encontrado por volta das 14h da última sexta-feira (21) na Praia do Leme. Ele trabalhava em uma barraca próximo ao Posto 1 há cerca de quatro anos.

Já a jovem salva por ele foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e recebeu alta na terça-feira (18).