Motorista embriagado atropela cinco crianças que estavam brincando em calçada no interior de SP

Um motorista embriagado de apenas 23 anos atropelou cinco crianças que estavam brincando em uma calçada na noite de domingo, 23, em Limeira, no interior de São Paulo. As vítimas foram socorridas e o indivíduo foi preso em flagrante. A defesa não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado na Rua Jéssica Fernanda Dalcol. Na ocasião, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o indiciado havia fugido após o crime, se escondendo em uma residência.

Após buscas, ele foi localizado e abordado. "O indiciado foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou positivo para 0,44mg/L de álcool no organismo", disse a SSP.

Conforme as investigações, as vítimas foram socorridas ao Pronto-Socorro da região local, onde permanecem internadas.

Já o autor da ocorrência foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. "A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o automóvel apreendido", afirmou a SSP.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante e tentativa de homicídio pela Delegacia Seccional de Limeira.