Diego Hypolito consola Camilla após briga com Vitória Strada no BBB 25

A briga entre Camilla e Vitória Strada, na noite de ontem, 23, continua reverberando na casa do BBB 25. Diego Hypolito consolou a trancista, que estava pensativa no sofá da sala. "Independente de qualquer situação que eu vá ter desavenças,eu sempre vou tentar ver o lado positivo de qualquer pessoa", começou Diego.

O ex-ginasta soltou uma de suas frases motivacionais: "Não se esqueça que o sol está sempre brilhando para todo mundo, mesmo que esteja uma nuvem gigantesca". E continuou: "Então, a gente pode sempre se rever, sempre ver o que é melhor pra gente fazer. Aqui a gente está sendo provado a todo o tempo. E ninguém na vida é inteligente ao ponto que não possa aprender algo. Ninguém vem aqui à toa", completou. Emocionada, Camilla ouviu e apenas agradeceu.

Em seguida, Diego continuou ouvindo atentamente a versão de Camilla e Thamiris sobre os acontecimentos na casa. Elas contaram seus pontos de vista sobre o que aconteceu na votação do Paredão da semana anterior e as discussões que se seguiram. O brother disse para Camilla: "Você, Thamiris e Vitória construíram uma amizade, e quando ela é rompida por algo de julgamento que a gente tem que ter aqui, a gente tem que retroceder alguns passos pra trás e ter a humildade de falar 'o que eu tô fazendo que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia melhorar numa situação como essa?'"

Ele ainda aconselhou: "O programa vai sim ter dinâmicas para termos embates, vai fazer a gente ter várias situações, e você passou por uma situação agora que é algo que você tem que se refletir e entrar em lugares que talvez você nunca tenha entrado. Que talvez pudesse ser de uma pessoa forte, só que aqui a gente só tem a gente."

Diego tomou partido de Vitória

Ainda ontem, logo após a discussão, Diego havia consolado Vitória, e admitiu ter tomado partido da atriz. Vitória desabafou com Diego e foi consolada por ele. "Você tem pessoas que você lida como aliadas. Se as pessoas não estão contribuindo com o respeito e carinho que você tem, você vai ficar sozinha", disse o ex-ginasta.