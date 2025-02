BBB 25: Veja tudo que brothers falaram sobre Camilla após treta com Vitória

A formação do sexto Paredão do BBB 25 trouxe à tona um embate que dominou a madrugada desta segunda-feira, 24. Tudo começou quando Guilherme questionou Camilla sobre sua relação com Vitória Strada enquanto a trancista declarava sua torcida pela atriz.

A situação rapidamente escalou, e a carioca confrontou Vitória para saber se ela havia mudado sua forma de tratá-la. Incentivada pelo brother pernambucano, a atriz confirmou a mudança, o que ocasionou em uma discussão generalizada na casa. Entenda aqui.

Ao longo da madrugada, a discussão reverberou entre os participantes. Na área externa da casa, Vitória conversou com os brothers sobre os desentendimentos com Camilla e Thamiris. A atriz afirmou que, em nenhum momento, as duas demonstraram abertura para um diálogo: "Já vieram armadas o tempo inteiro", declarou.

Guilherme reforçou sua percepção de que Vitória foi isolada na dinâmica do grupo: "Está vendo como é claro para todo mundo que ela ficou de escanteio?", comentou. João Pedro, líder da semana e responsável por indicar Vitória ao Paredão, refletiu sobre sua decisão e admitiu que deveria ter escutado todas as versões antes de definir seu voto. "Eu coloquei ela (Vitória) no Paredão com os argumentos do Diogo e coloquei mais o da Camilla, porque eu ouvi dela. Realmente, eu tinha que ter ouvido a outra parte também, mas eu não ia chegar para conversar, não" disse João Pedro.

João Pedro ainda destacou que não pretende formar alianças com as irmãs no jogo: "Eu estou off, não quero me juntar a nada com elas. As atitudes delas, das duas, não compactuo com gente assim, não. Fico do lado assim, não. De apontar o dedo para a cara dos outros, de gritar, de falar altão assim com os outros. E a Camilla impulsiva do jeito que ela é", comentou. Maike sugeriu que, caso o público apoie Vitória, ela pode voltar do Paredão. João Pedro, no entanto, rebateu: "Mesmo assim não tira o que a Camilla fez."

As bailarinas Eva e Renata também opinaram sobre o embate. Eva aconselhou João Pedro a sempre refletir sobre as ações dos outros no jogo: "Sempre pense no que fizeram para você, ou para as pessoas que você gosta. Tenta levar para ti, senão fica pegando dos outros". Já Renata fez uma crítica direta à Camilla: "É muito conveniente para ela chegar e contar a versão dela. A Vitória está no alvo desde a primeira semana, já foi para sei lá quantos Paredões, a Camilla nunca foi."

Com a formação do Paredão, Vitória agora enfrenta Vilma e Diogo Almeida na berlinda. O resultado será anunciado na terça-feira, 25, quando um dos três deixará o reality.