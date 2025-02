Rio terá semana de calor, mas com chance de chuvas

Após dias de calor extremo, as temperaturas no Rio de Janeiro darão uma trégua, segundo previsão do Alerta Rio. No entanto, ainda serão altas, podendo chegar aos 39ºC. Há previsão de chuvas para alguns dias da semana, com risco de raios e rajadas de vento.



Nesta segunda-feira (24), a temperatura máxima será de 36ºC e a mínima de 19ºC, com possibilidade de chuvas. Na terça-feira (25), a máxima será de 37ºC e a mínima de 20ºC, também com possibilidade de chuva.



Já na quarta-feira (26), a máxima será de 37ºC e a mínima de 21ºC, sem previsão de chuva. Na quinta-feira (27), a máxima atinge 38ºC com mínima de 20ºC, sem indicativo de chuva.



A partir de sexta-feira (28), a nebulosidade vai se afastando da cidade e os primeiros dias de Carnaval deverão ser secos e quentes, com máxima de 39ºC e mínima de 22ºC.