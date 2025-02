Polícia estraga churrasco da milícia e prende 48 em Nova Iguaçu

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) deteve 48 pessoas que participavam de um churrasco da milícia, na noite desta segunda-feira (24), em um sítio, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, 15 pessoas permaneceram presas, entre elas um policial militar.

Segundo a Polícia Civil, a festa reunia integrantes do grupo criminoso, considerado um dos mais violentos do estado. Entre os presentes estariam foragidos da Justiça. A milícia é investigada por diferentes homicídios na Baixada, por desaparecimentos de corpos de rivais, além de extorsão de comerciantes em troca de proteção.

Dezenas de agentes participaram da ação para realizar o cerco ao sítio, localizado no bairro Tinguazinho. A corporação informou que, durante a chegada dos policiais, alguns suspeitos tentaram fugir, pulando muro e entrando na mata, mas foram detidos.

Cada uma das 48 pessoas foram ouvidas separadamente na sede da DHBF. A especializada usou um ônibus para transportar os suspeitos. Destas, 15 foram autuadas em flagrante, sendo uma delas um policial militar, por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e constituição de milícia privada.

Onze armas, entre revólveres e pistolas - uma delas equipada com um "kit rajada" - foram apreendidas. Os policiais também recuperaram três veículos roubados. Na manhã desta terça-feira (25), as equipes voltaram a realizar buscas na área de mata próximo ao sítio e encontraram mais duas pistolas. Todas as armas serão periciadas para saber se possuem ligação com homicídios praticados na região de Austin, bairro de Nova Iguaçu, e Queimados, outro município da Baixada.



As investigações seguem para prender e responsabilizar todos os integrantes do grupo paramilitar envolvido em atividades criminosas na região.