Cadela é encontrada enterrada em terreno de adestrador na Zona Oeste

Uma cadela da raça Golden Retriever, dada como desaparecida após ser deixada em um hotel para cachorros em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, foi encontrada morta e enterrada no quintal do estabelecimento nesta segunda-feira (24). Segundo a tutora, Francine Branchi, o responsável pelo local mentiu, alegando que o animal havia fugido. Ele responderá por maus-tratos a animais.



A Polícia Civil realizou diligências no hotel e, após análise de imagens de câmeras de segurança, constatou contradições no depoimento do proprietário. No local, os agentes encontraram o corpo da cadela, além de três outros cães em situação de maus-tratos.



Nas redes sociais, Francine relatou que passou 11 dias buscando Mia. A cadela teria morrido em 11 de fevereiro, dois dias antes de o adestrador informar à família sobre a suposta fuga. Ele admitiu a morte posteriormente, alegando hipertermia, e disse ter enterrado o corpo no quintal.



"A dor é imensa, mas Mia ainda tinha uma missão: nos mostrar que outros animais podiam ser salvos", escreveu a tutora. No hotel, foram encontrados cães em condições precárias, sem comida, expostos ao sol e bebendo água suja. Francine adotou um Golden Retriever que estava no local, debilitado e abandonado.



O responsável pelo hotel deve se apresentar à polícia acompanhado de um advogado.