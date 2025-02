Alunos de Fatecs e Etecs terão aulas remotas em razão de forte calor

Em razão do forte calor que atinge o País, o Centro Paula Souza (CPS) disse que os alunos das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) estão autorizados a realizar atividades remotas até o dia 1° de março.

"A medida visa garantir conforto de alunos, professores e servidores, sem prejuízo dos conteúdos pedagógicos", afirma a instituição.

A direção do CPS disse ainda que está adotando as medidas necessárias para a ampliação do sistema de climatização na rede das Etecs e Fatecs do Estado.

Para amenizar o calor, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que recomenda que as aulas de educação física na rede estadual sejam leves e que haja uma hidratação frequente, além da recomendação de roupas leves e uso de protetor solar. "Os professores de educação física também podem optar por aulas teóricas ou até mesmo por jogos de tabuleiro", disse a nota.

Já a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo afirmou que segue as orientações das autoridades de Saúde para amenizar os problemas relacionados às altas temperaturas na rede municipal da capital. "Os docentes têm autonomia para adaptar as atividades de educação física ao ar livre e reforçam com os estudantes a recomendação para hidratação durante as aulas."