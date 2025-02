Galo inicia contagem regressiva para carnaval no Recife

A contagem regressiva para a folia de carnaval começa oficialmente nesta quarta-feira (26), na subida do, uma prévia da festa que começará oficialmente amanhã (27), em Pernambuco. Este ano, a estrutura tem uma proposta de um galo sustentável, por isso foi batizado de Galo Cidadão Ecológico do Carnaval.

A subida do Galo é um dos marcos da festa carnavalesca em Pernambuco. A estrutura começou a ser montada no último sábado (22), na ponte Duarte Coelho. Para a cobrir a estrutura foram usadas peças confeccionadas de garrafas pet, canos de PVC, pneus, pneus, lonas e outros materiais sustentáveis.

Considerado o maior bloco de carnaval do mundo, o desfile do Galo da Madrugada acontece sempre no primeiro sábado de carnaval. Este ano, a folia será realizada no dia 1º de março, com a concentração logo pela manhã, às 7h.

O percurso do Galo da Madrugada terá 30 trios elétricos, com artistas do cenário pernambucano e nacional, além das tradicionais orquestras de frevo, tem início às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas. O desfile, que também terá bonecos gigantes, segue pela Rua Imperial até a Praça Sérgio Loreto, onde fica a sede do Galo.

Carnaval em Pernambuco

Com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”, a festa do Galo homenageará manifestações típicas de Pernambuco: os Caretas de Triunfo, conhecidos por suas máscaras enigmáticas; as Caiporas de Pesqueira, personagens simbólicas que evocam mitos e narrativas indígenas da região e também o tradicional bloco Bacalhau do Batata, que anima as ruas de Olinda na Quarta-feira de Cinzas.

Reconhecido como uma festa democrática e popular, o carnaval de Pernambuco, especialmente na capital Recife e na cidade vizinha, Olinda, começa oficialmente amanhã (27) e vai até a Quarta-Feira de Cinzas, dia 5 de março. A programação espalhada em diversos polos de animação pela cidade abrange o frevo, símbolo da festa e Patrimônio Imaterial da Humanidade, shows, cortejos de blocos, blocos líricos, nações de Maracatu, entre outras manifestações.

Em 2025, a festa renderá homenagens aos cantores e compositores Elba Ramalho e Marron Brasileiro, além da Troça Abanadores do Arruda. Nascida na zona rural de Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, Elba Ramalho é conhecida pela sua energia nos palcos, especialmente para ritmos como o forró, o xote, o baião e o frevo. Entre os grandes sucessos da cantora, que comemora mais de 50 anos de carreira, estão "Banho de Cheiro" e "De Volta Pro Aconchego".

Marron Brasileiro é cantor e compositor de verdadeiros hinos do Carnaval recifense. Nascido no bairro de Mustardinha, ele é autor de clássicos como Nas Ondas do Desejo, É tanto Amor, Galera do Brasil e Arreia a Lenha. Ele começou a carreira tocando em barzinhos, depois pequenas bandas, até entrar no Grupo Alcano, mais tarde no Scorpions e, por fim, fundou a Versão Brasileira, onde chegou ao sucesso. De folião do Galo da Madrugada, Marron agora está no bloco não mais como brincante, mas em cima de um trio elétrico animando a multidão.

ABANO

Fundada em 1º de outubro de 1934, no alto da Alegria, bairro de Água Fria, a Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, popularmente conhecida como ABANO, desfila defendendo as cores verde, vermelha e amarelo. E seu repertório coleciona frevos, muitos deles do seu compositor próprio: José Constantino, integrante da diretoria desde 1984. Inicialmente batizada apenas como Abanadores, a troça incorporou o Arruda em 1937, quando sua sede foi transferida para o bairro recifense. Seus mais de 300 componentes trazem a essência do carnaval pernambucano.

Recife

Este ano, a programação do carnaval do Recife no Marco Zero contará com desfiles de escolas de samba, shows diversos de nações de Maracatu, Orquestra Popular do Recife – Maestro Ademir Araújo, cantores como Marron Brasileiro, Alcione, Ney Matogrosso, Lenine, João Gomes, Glória Groove, Pabllo Vittar, O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo; Spok Frevo Orquestra, Nação Zumbi, Baiana System, entre outras atrações.

Uma das novidades é a programação do Jardim do Cais do Sertão, a 150 metros do Marco Zero. A programação deste novo palco acontecerá no turno da tarde e principalmente com atrações regionais. Entre as atrações estão Mestre do Galo Preto, Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Nailson Vieira com participação do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, Grêmio Recreativo Escola de Samba D’Breck com participação de Gabi do Carmo, Orquestra Iorubás de Pernambuco, Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna, Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro, Mestre Ambrósio, Mestre João Limoeiro, Juninho do Coco, entre outros.

Além da programação em diversos polos, como Rio Doce, Xambá, Fuadalupe, Praça do Carmo, a festa em Recife também terá o Rec-Beat 2025. Em sua 29ª edição, o festival de acesso gratuito conta com shows da Banda Uó, Tássia Reis, Duquesa, Os Garotin, Uana, Mago de Tarso, Carla Alves. Neste ano, a programação do Rec-Beat conta com artistas de outros sete países: Cuba, Venezuela, Bélgica, Uganda, Colômbia, Angola e Portugal, como Catu Diosis, Enkelé e Pongo.

Olinda

Nas ladeiras históricas de Olinda, a folia é marcada pelo desfile de dezenas de blocos. Na segunda-feira (24), as ruas de Olinda receberam a 26ª Edição da Noite para os Tambores Silenciosos. Dez grupos de Maracatu do Baque Virado da cidade realizaram um grande cortejo pelas ruas do Sítio Histórico para celebrar a cultura, a fé e a resistência afro. A celebração homenageou o babalorixá Tata Raminho de Oxóssi.

Amanhã (27), a abertura oficial do carnaval em Olinda ocorre a partir das 15h, com a concentração do tradicional cortejo de frevo. No Largo do Amparo, mais de 500 passistas e 90 músicos conduzirão o desfile pelas ruas do Bonfim e Ribeira, passando pela Prefeitura, até chegar à Praça do Carmo, onde os palcos darão início à programação oficial.

Além dos desfiles dos blocos de frevo, do Encontro dos Bonecos Gigantes, o carnaval também terá grandes shows, com destaque para Lenine, Raphaela Santos, Alceu Valença, Priscila Sena, Luiza Sonza, Duda Beat, João Gomes e Nação Zumbi.