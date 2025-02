'BBB 25': Diogo Almeida revela que Vilma se formou no ensino médio aos 45 anos

Na primeira entrevista após a eliminação no sexto Paredão do BBB 25, Diogo Almeida revelou que sua mãe, Vilma, se formou no ensino médio aos 45 anos. Hoje, aos 68, Vilma cursa ensino superior em nutrição.

No Bate-Papo com o Eliminado, com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o ator refletiu sobre a mãe. "Você segurava ela, a gente queria ela solta, homem!", reclamou Gil. "Ela vai ficar mais solta agora", respondeu Diogo, que se disse sempre preocupado com a mãe.

O ator se emocionou quando viu a imagem da casa inteira abraçando-a após a eliminação do filho. Foi a primeira vez que Vilma chorou no reality e demonstrou muita emoção, tocando todos os participantes.

"Ela é uma fortaleza. Muito batalhadora, uma mulher guerreira. Minha mãe se formou no segundo grau, que a gente dizia, com 45 anos. E aí quis seguir, fez faculdade, está se formando agora em nutrição, sempre em busca do sonho, sempre com tudo muito suado, nada veio fácil", contou.

Vilma, a participante que menos fala na edição, agora segue no jogo sem o filho, seu maior interlocutor até então.