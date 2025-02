Caso Igor Melo: família protesta e pede prisão de PM da reserva

Familiares e amigos do influenciador Igor Melo de Carvalho, baleado pelo PM reformado Carlos Alberto de Jesus, protestaram nesta quarta-feira (26) em frente ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Cerca de 40 pessoas levaram cartazes e camisas em homenagem a Igor, que também trabalha como garçom.



Michelle Melo de Carvalho, irmã da vítima, celebrou a reclassificação do caso como tentativa de homicídio, descartando a alegação de roubo feita pelo policial. “Meu irmão é inocente, e quem fez isso precisa ser preso. Não vamos sossegar enquanto esse cara não estiver atrás das grades”, afirmou.



Igor foi baleado nas costas no domingo, enquanto pegava uma corrida de moto na Penha. O PM alegou que ele e o motociclista Thiago Marques Gonçalves haviam assaltado sua esposa, Josilene da Silva Souza. Thiago foi preso em flagrante, e Igor ficou internado sob custódia, mas a Justiça determinou a soltura de ambos na terça-feira, apontando que o casal pode ter confundido as vítimas com os verdadeiros criminosos.



No protesto, Marina Moura, mulher de Igor, lembrou que ele é trabalhador e sonhador. “Soube do ocorrido por um amigo, mas só no hospital descobri que ele estava sendo acusado”, disse. O tio da vítima, Roberto Carlos Pereira de Carvalho, pediu segurança para o sobrinho, temendo represálias do PM, que continua solto.



Mudança de versão



Carlos Alberto e Josilene mudaram o depoimento nesta terça-feira. O PM, que antes afirmava ter visto Igor armado, agora diz que ele apenas fez um movimento suspeito na cintura. Josilene também recuou, dizendo não ter visto arma, apenas um volume.



Baleado pelas costas, Igor passou por cirurgia e perdeu um rim. Seu estado segue grave, mas ele está lúcido e conversa com os familiares.