Michelle Trachtenberg, atriz de 'Buffy' e 'Gossip Girl', morre aos 39 anos

Michelle Trachtenberg, atriz conhecida por seu trabalho em Gossip Girl e Buffy, morreu nesta quarta-feira, 26, aos 39 anos. A notícia foi divulgada pelo New York Post e confirmada pela polícia de Nova York, que informou que a atriz foi encontrada inconsciente em seu apartamento.

A polícia não investiga o caso como suspeito. A causa da morte não foi revelada, mas, ainda segundo o Post, Michelle havia passado por um transplante de fígado recentemente.

Os principais trabalhos da atriz ocorreram no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ela atuou em Buffy, a Caça-Vampiros, interpretando Dawn Summers, irmã da protagonista. Em Gossip Girl, ela deu vida a Georgina Sparks.

Além das séries, Michelle também atuou em filmes. Em 2004, ela interpretou Jenny em Eurotrip.

A atriz iniciou sua carreira ainda na infância, em comerciais televisivos. Seu primeiro papel em seriado foi na segunda temporada de Law & Order.

Em 2021, ela foi uma das vozes contra Joss Whedon, criador original de Buffy, que enfrentou acusações de abuso durante as gravações da série.

Seu último papel na TV foi no revival de Gossip Girl, em 2022. No ano passado, Michelle encerrou sua jornada nos filmes com o documentário Spyral.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais