'Anora': Mikey Madison teve treinamento de dança para viver stripper

A atriz Mikey Madison, protagonista de Anora, revelou que fez aulas de strip-tease e pole dance para viver a dançarina Ani no filme de Sean Baker. Na trama, a jovem é uma stripper que se envolve com o filho de um poderoso oligarca russo após conhecê-lo em um clube de strip-tease.

"Tive que aprender a fazer 'lap dances' e truques na barra de pole. Até ajudei a coreografar uma dança de strip-tease que Ani faz para o Ivan", afirmou Mikey para a revista britânica HELLO!.

"Tudo o que fiz foi baseado em um treinamento intensivo que passei para conseguir realizar uma 'lap dance' do começo ao fim", revelou a atriz, que não tinha experiência prévia com danças antes de atuar no longa.

"Eu não sou uma dançarina, então foi um grande desafio. O coreógrafo me ensinou a dançar como uma verdadeira dançarina erótica." Ainda na conversa, a artista revelou que aprender a dançar a ajudou a incorporar os trejeitos físicos e a sensualidade de Ani em sua atuação.

"Aprendi tantas lições ao fazer esse filme, sou bem sincera quando digo que ela é uma das personagens mais especiais que já interpretei." Para Mikey, a forma como Sean Baker retrata o trabalho sexual é excelente. "Foi uma experiência poderosa conhecer e entender a comunidade de trabalhadoras sexuais", finalizou.

Anora foi indicado a seis categorias no Oscar - Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição. Com ótima performance nas premiações dos sindicatos dos Produtores e Diretores, o longa é considerado o favorito para levar a principal estatueta da noite.