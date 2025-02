Influenciador do Botafogo tem alta do CTI e vai para enfermaria: 'A gente vai voltar a ser feliz'

Rio - O influenciador do Botafogo Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, baleado nas costas pelo policial militar reformado Carlos Alberto de Jesus, teve alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi encaminhado para a enfermaria na manhã desta quinta-feira (27). Nas redes sociais, a mulher dele, Marina Moura, comemorou a evolução: "A gente vai voltar a ser feliz, meu amor".

Na noite anterior, Igor estava muito ansioso e com a pressão alta devido aos acontecimentos recentes, mas seguia se recuperando clinicamente, conseguindo até andar e sentar. Além da melhora na mobilidade,ele também já tinha retirado a sonda e iniciado a introdução alimentar com uma dieta líquida.



Igor passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas na madrugada de domingo (23), após ser acusado de roubo pela mulher do agente, a cabeleireira Josilene da Silva Souza.