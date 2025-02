Mulher é morta a facadas dentro de casa em Anchieta

Rio - Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa na Rua Fernandes Lima, em Anchieta, na Zona Norte, nesta quarta-feira (26). Laís Guimarães da Silva teria sido assassinada pelo ex-companheiro, que invadiu a residência pelo buraco do ar-condicionado.



Segundo a irmã da vítima, o homem também esfaqueou o atual namorado de Laís, que precisou passar por cirurgia. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

Durante o ataque, a filha da jovem, de apenas 10 anos, estava na casa. Nas redes sociais, a família ainda abriu uma "vaquinha" para arrecadar dinheiro para o sepultamento.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá), foram acionadas para uma ocorrência de ferimentos por arma branca na região. No local, os policiais encontraram uma mulher atingida e já sem vida e um homem, que também estaria no local, deu entrada ferido no Hospital Municipal Albert Schweitzer.



Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.