Vídeo: Homem que sequestrou e abusou de menina é linchado até a morte

Um homem, de 61 anos, acusado de sequestrar e abusar sexualmente de uma menina de 9 anos foi linchado até a morte por moradores na quarta-feira (26) em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar, a criança havia sido levada para dentro de um estabelecimento e não foi vista saindo.



Menina de 9 anos é encontrada após ser sequestrada e abusada sexualmente; Suspeito foi linchado até a morte por populares.



Os agentes foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, ouviram a garota gritando por socorro. Ela foi encontrada trancada em um alçapão, cuja tampa de concreto estava coberta por caixas de cerveja.



Imagens divulgadas pela Brigada Militar mostram os policiais procurando a menina dentro do estabelecimento e tentando tranquilizá-la após o resgate.



Em depoimento às autoridades, a criança afirmou ter sido abusada pelo dono do estabelecimento. Ela foi encaminhada para atendimento médico e passa bem.



Após tomarem conhecimento do crime, dezenas de moradores invadiram o local e agrediram o suspeito. Os policiais tentaram intervir para conter o linchamento, mas não conseguiram controlar a revolta da população. O Samu foi acionado, porém, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Durante a ação, um policial militar ficou ferido, e várias viaturas foram depredadas enquanto os moradores tentavam atingir o suspeito.



O acusado, que não teve a identidade divulgada, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais, lesão corporal e feminicídio.