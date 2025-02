Morre Gene Hackman: Francis Ford Coppola e outras estrelas lamentam a perda do ator

O cineasta Francis Ford Coppola lamentou nesta quinta-feira, 27, a morte de Gene Hackman, 95, ator que foi estrela do filme dele A Conversação, vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

"A perda de um grande artista é sempre motivo de luto e comemoração: Gene Hackman, um grande ator, inspirador e magnífico em seu trabalho e complexidade. Lamento sua perda e celebro sua existência e contribuição", escreveu Coppola em sua conta no Instagram, usando um registro de ambos trabalhando juntos no filme de 1974.

Hackman e a sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na casa deles no Novo México, nos Estados Unidos. Vencedor de dois Oscars, o ator era considerado um dos maiores nomes de Hollywood, mas vivia recluso nas últimas duas décadas.

Outras estrelas de Hollywood lamentaram as mortes. Veja:

Viola Davis

"Amei você em tudo! A Conversa, A Conexão Francesa, A Aventura de Poseidon, Imperdoável - duro, mas ao mesmo tempo vulnerável. Você foi um dos grandes. Deus abençoe aqueles que te amaram. Descanse em paz, senhor."

Josh Brolin

"Estou arrasado com a morte repentina de Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa (e seu cachorro). Arrasado. Ele sempre foi um dos meus favoritos. São poucos que agem de acordo com as próprias regras como ele fez. Descanse em paz."

Antonio Banderas

"Um dia muito triste para a família do cinema. Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa faleceram. Minhas mais profundas condolências aos amigos, familiares e amantes do cinema. Descanse em paz."

George Takei

"Perdemos um dos verdadeiros gigantes da tela. Gene Hackman podia interpretar qualquer um, e você podia sentir uma vida inteira por trás disso. Ele podia ser todo mundo e ninguém, uma presença imponente ou um Joe comum. Isso é o quão poderoso ator ele era. Ele fará falta, mas seu trabalho viverá para sempre."